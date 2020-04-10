Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Develi Belediyesinin yemek desteği devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan kimselerin mağdur olmamaları için Deve Belediyesi yemek desteğini özenle devam ettiriyor.

10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Develi Belediyesinin yemek desteği devam ediyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan kimselerin mağdur olmamaları için Deve Belediyesi yemek desteğini özenle devam ettiriyor.

Her gün 150 hane için yemeklerin titizlikle hazırlanıp servis edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Hayır dualarını aldığımız yaşlılarımız ve düşkünlerimize yemek desteğimizi devam ettiriyoruz. Onlar bizim dua çınarlarımız, onlara bu süreçte destek verip ihtiyaçlarını gidermek bizlerin asli görevidir. Ayrıca bugün yemek dağıtırken hemşerilerimize süt ikramında bulunan Develi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Günay Çakı'ya da teşekkür ediyorum. El ele veremesek de el birliğiyle bu süreci hep beraber atlatacağız inşallah" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Develi Belediyesinin yemek desteği devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:26: Cuma trafiğine korona etkisi - Haber 16:26: Turuncu kategoride aranan terörist yaralı olarak yakalandı - Haber 16:26: Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi - Haber 16:26: Dalış eğitmenlerinden klipli "evde kal" mesajı - Haber 16:26: Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber