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Develi Belediyespor deplasmanda kazandı

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Konya Gezlevispor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

01.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:29Develi Belediyespor deplasmanda kazandı
Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Gezlevispor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 7.haftasında oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevispor'u yenerek deplasmandan galibiyetle döndü.

Konya Bozkır Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk sette 25-21, ikinci sette 25-15 ve üçüncü sette 25-14 sonuçla mağlup eden Develi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Konya'dan galibiyetle dönen Develi Belediyespor, ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Pema Koleji maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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