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Develi Belediyespor Seyircisinden Melikgazi Belediyespor'a Alkış

Melikgazi Belediyespor voleybol takımı kendi sahasında Develi Belediyespor Kulübü voleybol takımı ile karşılaşarak maçtan yine galip olarak ayrıldı.

12.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:30Develi Belediyespor Seyircisinden Melikgazi Belediyespor'a Alkış
Belediyespor voleybol takımı kendi sahasında Belediyespor Kulübü voleybol takımı ile karşılaşarak maçtan yine galip olarak ayrıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının rakip takım seyircilerince alkışlandığını çünkü bunu hak ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediyespor voleybol takımının yapmış olduğu 4 müsabakadan 4 galibiyet ile sahadan ayrıldığını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu "Melikgazi voleybol takımı bu hafta kendi sahasında Develi Belediyespor Kulübü voleybol takımı ile karşılaşarak 25-19, 25-19 ve 25-18 gibi skorlar ile 3 seti de aldı. Sporun en güzel ve olması gereken tarafı ise Develi Belediyespor seyircilerin Melikgazi voleybol takımını alkışlamalarıdır. Sonuç önemli değil. Bizim için önemli olan centilmence ve güzel oyun ile sporun hakkını vermektir. Bu durum bizleri mutlu etmiştir. Ben Develi sporcuları ile Develi seyircilerini kutluyorum." dedi.

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Fuat Kalay ise yine hiç set vermeden sahadan galibiyet ile ayrıldıklarını rakip takım seyircilerin alkışlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Develi, Spor

Kaynak: İHA

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