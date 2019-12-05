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Develi beyaza büründü

Develi ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

05.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:23Develi beyaza büründü
ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Develi ilçesinde dün gece geç saatlerde kar yağışı oldu. Kar yağışı sabahın erken saatlerinde de etkisini hissettirirken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Develi Belediyesi ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.

KAYSERİ DE MEVSİMİN İLK KARDAN ADAMINI DEVELİDE YAPTILAR

Develi'de Meva Nur ve Nezir Eymen kardeşler, ilçede mevsimin ilk kardan adamını yaptılar. Sabah saat 08.00'da okul öncesi eğitim kursuna gitmeden önce sabırsızlıkla bekledikleri kar ile buluşan çocuklar mevsimin ilk kardan adamını yapmanın sevincini yaşadılar. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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