Develi bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yaptı

Saat 11:00'da Develi Cumhuriyet Meydanından başlayan yarışın startını Develi protokolü verdi. Yarışın ilk 1 kilometresinde Develi Kaymakamı Murat Duru ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yarışmacılara eşlik etti.Çevre yolu, Erciyes kavşağı, Tomarza yolunda Cücün, Akdere, Sarımehmetli, Tomarza, Şeyhbarak, Böke, Curfa, İmamkullu, köseler, Bakırdağı'ndan tekrar Develi'ye ulaşan sporcular İlçe kaymakamlığı önünde toplamda 143 km pedal çevirerek yarışlarını tamamladılar.

2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan uluslararası bir yarışmaya daha ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Develimiz sahip olduğu imkânları ve doğal güzellikleriyle böylesi organizasyonlara her geçen yıl daha fazla ev sahipliği yapmaktadır. Bu organizasyonun çevre ve trafik sorunlarının her geçen gün arttığı dünyamıza önemli bir alternatif oluşturan bisiklet kullanımının daha da yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Dünyanın dört bir tarafından gelen yarışmacılarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı da tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu. Peşpeşe uluslararası düzeyde yapılan yarışmaya ev sahipliği yapmanın Develi için büyük bir başarı olduğunu belirten Develi Kaymakamı Murat Duru organizasyonda emeği geçen herkese özellikle Cabbar Başkana teşekkürlerini iletti.

Yarışmanın sonunda Belarus Milli Takımından Shuman Nikolai birinci, Salcano Sakarya Bölge Takımından Onur Balkan ikinci, yine Salcano Sakarya Bölge Takımından Ahmet Örken üçüncü oldu.