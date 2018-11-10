Develi'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31

Develi Kaymakamlığı 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle Develi Meydanında Atatürk Büstüne Çelenk koyma programı düzenledi.Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Dev Ali Anadolu Lisesi ve Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesinin düzenlediği program gerçekleştirildi. Programda öğrenciler şiirler okudu, gösteriler yaptı. Atatürk'ü anlatan slayt gösterisi ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminde konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Öğrencilerimiz yavrularımız sevgili öğretmenler Ata'mıza yakışır güzel bir program icra edildi programı hazırlayan her iki okulumuzda ve yöneticilerini öğretmenlerini kutluyorum, öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum. Gerçekten çok güzel ve Ata'mıza yakışır bir programla Ata'mızı anmış olduk. Gazi Mustafa Kemal'in ruhu şad olsun mekanı cennet olsun, tabi ki her fani gibi o da dünyadan 1938'de öbür aleme göçtü. 20'nci yüzyılın en büyük lideri en büyük devlet adamı en büyük komutan ve en büyük vatan severi dünyada büyük bir iz bıraktı. Hep vatanı için hem milleti için hem de dünya insanlığı için önemli bir iz bırakarak gitti. Bizlere düşen de onun açtığı izden gitmek" dedi. - KAYSERİ