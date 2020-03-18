Develi'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anıldı
Develi'de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.
18.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:16
Develi 'de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.
Koronavirüsden alınan tedbirlerden dolayı, kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için anma programı dışarıda yapıldı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi. - KAYSERİ
Koronavirüsden alınan tedbirlerden dolayı, kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için anma programı dışarıda yapıldı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Develi, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu