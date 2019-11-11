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Develi'de 20 bin fidan toprakla buluştu

Geleceğe Nefes 11 milyon fidan projesi kapsamında Develi ilçesinde saat 11.11'de 20 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:53Develi'de 20 bin fidan toprakla buluştu
Geleceğe Nefes 11 milyon fidan projesi kapsamında ilçesinde saat 11.11'de 20 bin fidan toprakla buluştu.

Develi'de Bayrak Tepe ve Mesire alanına 20 bin fidan, saat 11: 11 de siren sesi ile birlikte binlerce kişi fidanları aynı anda toprakla buluşturuldu. Fidan dikme etkinliğine Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve 7'den 70'e bir çok vatandaş katıldı.

"Tek temennimiz bu dikilen fidanların ilerde ağaç olması" diyen Develi Kaymakamı Murat Duru "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Cumhuriyeti Devleti Tarım ve Orman Bakanlığımızın organizasyonunda 81 İlimizde 959 İlçemizde aynı anda saat 11: 11 de 11 Milyon fidanı toprakla buluşturma organizasyonu kapsamında, Develi olarak 20 bin tane fidanı bayrak tepemizde ve Aksu mesire alanında toprakla buluşturuyoruz. İnşallah bu diktiğimiz bütün fidanların hepsinin tutması ve ilerde ağaç olması tek temennimiz. Tabi ki yeşil bir Türkiye gelecek nesillerimiz için, hava için, sağlığımız için, doğal güzelliklerimiz için yeşil bir Türkiye bırakmak için bu organizasyona Develi olarak, Kaymakamlık olarak, Belediye olarak, Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bütün Siyasi Parti İlçe Başkanlarımız, bütün Develi halkı ve öğrencilerimizle biz bu organizasyona katıldık ve ziyadesiyle katılmaktan mutlu olduk. 20 bin fidan Develimize, Ülkemize, Milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bugün Develimiz adına da çok güzel bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 11 Milyon fidan bugün şu saatlerde Türkiye'nin her tarafında toprakla buluşuyor. Bizde Develi olarak binlerce kişiyle tören alanımıza gelerek 20 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz, şuanda da yaşlısından gencine bir çok Develili hemşehrimiz ağaç dikmeye devam ediyorlar. Bu güzel etkinliğe başlarken güzel bir slogan vardı "önce fidan, sonra nefes" diye bizde gelecek kuşaklara daha güzel daha yeşil bir Develi bırakmak adına bu etkinliği önemseyerek güzel bir faaliyete imza atmış olduk ve 20 bin fidanı Develimiz adına toprakla buluşturmuş olduk. Tabi bundan sonrada bunu koruyacak gözetecek ve güzel bir şekilde büyümesini sağlayacak olanlar yine biziz, o yüzden bizi izleyen tüm hemşehrilerim bu diktiğimiz fidanları korumalarını rica ediyorum. Buraya kadar gelen bizleri yalnız bırakmayan 7 den 70 e tüm kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Türkiye, Develi, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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