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Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı

Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.

08.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:49
Develi'de araç dezenfekte çalışmaları başladı
Korona virüsle mücadele kapsamında Develi Belediyesi, bugünden itibaren ekip ve ekipmanla araç dezenfekte çalışmalarına başladı.

Her gün saat 9: 00'dan 15: 00'a kadar araç dezenfekte hizmetinin devam edeceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Korona virüsüyle mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik bir ortamda araçlarına gönül rahatlığıyla binebilmeleri için başlattığımız bu hizmetimize dışarı çıkma yasağı bulunmayan hemşerilerimizi bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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