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Develi'de çilek fideleri stilleniyor

Develi'de 300 dekarlık çilek tarlasında üretim tüm hızıyla devam ediyor, yaklaşık 100-150 kişinin çalıştığı tarlada fideler sitilleniyor, tohum üretiliyor.

29.09.2019 15:17Develi'de çilek fideleri stilleniyor
Develi'de 300 dekarlık çilek tarlasında üretim tüm hızıyla devam ediyor, yaklaşık 100-150 kişinin çalıştığı tarlada fideler sitilleniyor, tohum üretiliyor.

Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda işçilerin başında duran Nisari Ayhan "Çilek tarlasında 100-150 kişi çalışıyoruz, üretim yapıyoruz çilekleri kırıp fide yapıyoruz, tohum üretiyoruz. Vatandaşlara ekmek parası kazandırıyoruz. 4. ayda başlayan çalışmamız 11. aya kadar sürüyor" dedi.

Tarla sahibi Recep Ozan ise "6 senedir burada çilek üretimi yapıyoruz, 300 dekar çilek var şuanda çileğin otlarını yoluyoruz, fideleri sitilliyoruz. Develi'nin toprağı uyumlu olduğu için çileğin verimi de iyi oluyor bu yüzden Develi'yi tercih ettik" ifadelerini kullandı.

İşçilerden Gülçin Sansur "Şuanda çilek sitilliyoruz çilek kolu dikiyoruz, sabah 6.30 da başlayan çalışmalarımız öğleden sonra 3 de bitiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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