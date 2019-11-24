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Develi'de DEAŞ Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.

24.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:35Develi'de DEAŞ Operasyonu
Kayseri İl Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Soysallı mahallesinde bir çiftliğe operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda Abdulrezzak El Halaf isimli şahıs DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Abdulrezzak El Halaf sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Jandarma, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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