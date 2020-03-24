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Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor

Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüsüne karşı Develi Belediyesi de tedbirlerini artırarak çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

24.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:05
Develi'de dezenfekte seferberliği sürüyor
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği korona virüsüne karşı Develi Belediyesi de tedbirlerini artırarak çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet meydanının ve kasaplar sitesinin ilaçlı suyla yıkanıp dezenfekte edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Bütün ekiplerimizle salgına karşı mücadele seferberliği başlatmış durumdayız. Ortak kullanım alanlarında yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarımızı yoğun kullanılan alan ve yollarda da devam ettiriyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan en önemli istirhamımız da evlerinden çıkmamalarıdır. Unutmasınlar ki hayat eve sığar" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Develi Belediyesi, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

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