08.06.2019 12:33
Haberler» Yerel » Haber

Develi'de eve dadanan yılanlar yakalandı

Develi'de eve dadanan yılanlar yakalandıKAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde son zamanlarda evlerin içinde görülmeye başlayan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılıyor.

Develi'de eve dadanan yılanlar yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde son zamanlarda evlerin içinde görülmeye başlayan yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılıyor.
Develi'de son günlerde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlar, evlere girerek ilçe halkını diken üstünde bırakıyor. Evlerine giren yılanlardan kurtulmak isteyen vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koşuyor. Alparslan Mahallesinde evlere giren 5 yılan itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle, özverili bir çalışma sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı. Develi'de eve dadanan yılanlar yakalandı
Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, Develi, Yerel