Develi'de gıda denetimi
Kayseri'nin Develi ilçesinde zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler, dökme ürün satan yerleri ve baharatçılara denetimde bulundu.
18.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:34
Kayseri 'nin Develi ilçesinde zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler, dökme ürün satan yerleri ve baharatçılara denetimde bulundu.
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüsle alakalı Develi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dökme ürün satan yerleri ve baharatçılara denetimde bulundu. Koronavirüsle mücadelede hijyenin büyük önem arz ettiğini belirten ekipler, denetimde bulundukları esnaflara bilgilendirmede bulundu. - KAYSERİ
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği koronavirüsle alakalı Develi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dökme ürün satan yerleri ve baharatçılara denetimde bulundu. Koronavirüsle mücadelede hijyenin büyük önem arz ettiğini belirten ekipler, denetimde bulundukları esnaflara bilgilendirmede bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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