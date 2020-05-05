Haber, Son Dakika, Haberler

Develi'de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılması için görüşmeler yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla fizibilite çalışmalarına başlandı.

Develi'de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak
05.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:36
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılması için görüşmeler yaptığı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun talimatıyla fizibilite çalışmalarına başlandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, geçen hafta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans görüşmesinin ardından bir müjdeyi daha açıklayan ve alanda yapılacak çalışma ile Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ile istişare bulundu.

Başkan Cabbar yaptığı açıklamada, "İlçemiz ile Tekir Göleti arasındaki yolun sağlı sollu ağaçlandırılacağı müjdesinin ardından bakan yardımcımız, talebimiz üzerine Gümüşören Barajı çevremizdeki gölet yapımı projemizi de onaylayarak hayata geçirilmesi için orman bölge müdürlüğümüze talimat verdi. Develimizin ve mahallelerinin daha da ağaçlanıp güzelleşeceği bu projelerimizi hayata geçirmemizde bizlerin eli ayağı olan kıymetli bakan yardımcımıza şahsım ve tüm hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede çalışmalarına başlanacak projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Cabbar, Develi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Haberler››Güncel››Develi'de Gümüşören Barajı çevresine mesire alanı yapılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler