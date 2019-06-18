18.06.2019 14:45
Haberler» Güncel» Haber

Develi'de Haziran ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Develi

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek istişarelerde bulundu.

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde Develi'deki kurum amirleriyle bir araya gelerek mahalleleri hakkındaki taleplerini ileterek istişarelerde bulundu.

Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur'un da katıldığı toplantıda özellikle Develi'ye ve mahallelere yapılacak hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Temur, yaz aylarında yapılacak asfalt ve parke çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra muhtarların taleplerini dinledi ve sorularını tek tek cevaplandırdı.

Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözüm üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Yardımcısı Temur katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Murat Duru, Develi, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:18 Petrol hariç her şeyi ithal eden Katar krizi fırsata dönüştürdü
16:18 Muhtarlar için "acil müdahale ekibi" hazır
16:18 İBB yaz spor okulları başlıyor
16:18 TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (3)
16:18 Zorlu Enerji'nin yeşil kredisi "En İyi Yeşil Kredi" ödülünü aldı
16:18 Malatya'da telefonla dolandırıcılık
16:17 'Uzay yürüyüşü' aleti, küçük İlayda'nın parmağını ezdi