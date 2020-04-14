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Develi'de ilçe protokolünden sebze-meyve pazarına denetim

Develi'de ilçe protokol, sebze-meyve pazarını ziyaret ederek, denetim yaptı.

14.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:04
Develi'de ilçe protokolünden sebze-meyve pazarına denetim
Develi 'de ilçe protokol, sebze-meyve pazarını ziyaret ederek, denetim yaptı.

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Sebze-Meyve Pazarını ziyaret ederek korona virüsle mücadele kapsamında hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatmak için denetimlerde bulundu.

Maskesiz Pazar yerine girmenin yasak olduğunu Develililere hatırlatan protokol, belediyenin Pazar girişine yerleştirdiği dezenfekte standından ellerini dezenfekte etmelerini unutmamalarını ayrıca Pazar esnafına da maskelerini asla çıkarmamaları ve eldivenlerini de sık sık değiştirme çağrısında bulundu. Sosyal mesafeyi korumanın birçok zararı bertaraf edeceğini ve uymayanları uyaran ilçe protokolü Pazar esnafına hayırlı kazanç dileklerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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