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Develi'de İnsan Hakları Haftası Kutlamaları

10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanmasında dolayı İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlamaları Develi Milli Eğitim Müdürlüğünce Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu tarafından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

10.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:33Develi'de İnsan Hakları Haftası Kutlamaları
10 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin yayınlanmasında dolayı İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlamaları Milli Eğitim Müdürlüğünce Salih Onaran İmam Hatip Ortaokulu tarafından Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

İlçe Protokolünün de katıldığı programa öğrencilerden ve halktan da katılım yoğundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program daha sonra okul müdürü Yüksel Uygun'un açılış konuşmasıyla devam etti. Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, "İslam'a Göre İnsan Hakları" konu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi. Ayet ve hadislerle insan hakkı kavramını açıklayan Koçak "Bizler Müslümanlar olarak layıkıyla Kuran okuyup Rasulallah (sav)'i tanısak Batılıların 1948 yılında ulaştığı haklara çok daha vakıf olduğumuzu hatta bizden aldıklarını net bir şekilde görmüş olacağız" dedi.

Şiir dinletisi ve Peygamberimizin veda hutbesinin oratoryo gösterisi ile okunmasının ardından İnsan Hakları haftasıyla ilgili Develi'de yapılan şiir, kompozisyon ve resim dallarında yarışmaya giren öğrencilere İlçe protokolü tarafından hediyeler verildi. Program İlçe protokolünün programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Aralık, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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