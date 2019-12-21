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Develi'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı yapıldı

Develi'de Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

21.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:38 Develi'de
'de Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya, Develi Kaymakamı Murat Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yetişir, İlçe Emniyet Müdürü Salif Öztürk, İlçe Müftüsü Zekeriya ve İlçe Komutanı Teğmen Özcan Cengiz katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru toplantı ile ilgili, "Aile, çalışma ve sosyal hizmetler, içişleri, adalet, milli eğitim ve sağlık bakanlıklarımız ile diyanet işleri başkanlığımızca yapılan protokol gereğince 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' gereğince başkanlığımda Cumhuriyeti başsavcımız ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ve uzman personellerimiz ile beraber konuyla alakalı toplantımız gerçekleştirdik. Toplantıda koordinasyon planı doğrultusunda bizlerde ilçemiz düzeyinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda aldığımız kararları ve planları etkili ve kararlı bir şekilde uygulayacağız" dedi. - KAYSERİ

Jandarma, Develi, Koçak, Güncel

Kaynak: İHA

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