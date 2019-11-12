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Develi'de KASKİ yatırım toplantısı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaparak, 2019-2024 hizmet dönemi içerisinde Develi'de yapılacak çalışmaları istişare ettiler.

12.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:29Develi'de KASKİ yatırım toplantısı
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaparak, 2019-2024 hizmet dönemi içerisinde Develi'de yapılacak çalışmaları istişare ettiler.

Develi'nin Kayseri'nin taşradaki en büyük ilçesi olduğunu ve kurumlar arası koordinasyonun öneminden bahseden Cabbar Başkan "Geçtiğimiz hizmet döneminde 50 milyon liranın üzerinde ilçemize yatırımıyla KASKİ Develimize en çok yatırım yapan kurum olmuştur. Bu kapsamda önümüzdeki çalışmaları planlayarak işlerimizi koordine etmiş oluyoruz. Vatandaşımızın nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Plan ve programlar dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Çalışmaları için KASKİ Genel Müdürümüze, ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Geçmiş dönemde yapılan güzel çalışmaların üzerine daha yenilerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz." diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ise, "5 yıllık süreçte yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla tüm ilçelerimizde toplantılar yapacağız ve 2020 yılından 2023 yılına hangi işleri yapacağımızı öncelik planlamasına göre şeffaf bir şekilde hazırlayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Özgür Özdemir, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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