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Develi'de Kış Tedbirleri Alındı

Develi'de kış tedbirleri toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında yapıldı.

29.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:42Develi'de Kış Tedbirleri Alındı
'de kış tedbirleri toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru Başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu ve Emniyet mensupları katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develimizde yaşayan güzel insanlarımızın kazasız belasız kış geçirebilmeleri için başkanlığımda ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle beraber bugün kış tedbirleri toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda kış mevsiminin olumsuz şartlarından insanımızın etkilenmemesi için bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamada görevlerini eksiksiz ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri yönünde kararlar aldık.

Buradan bütün dostlara, kardeşlerime ve Develi'nin güzel insanları hemşehirlilerime kazasız belasız kış geçirmelerini Rabbim'den niyaz ediyorum."dedi. - KAYSERİ

Mehmet Güçlü, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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