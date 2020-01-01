Haberler » Güncel » Develi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği - Haber

Develi'de "Mekke'nin Fethi" etkinliği

Kayseri'nin Develi ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

01.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:16 Develi'de
'nin ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından " 'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.
Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Mekke'nin fethinin, gönüllerin fethine benzediğini ifade etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da programın düzenlenmesinde emeği geçen AGD Develi Temsilciliği üyelerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Develi Müftüsü Zekeriya Koçak, AGD Develi Temsilcisi Mesut Köseoğlu ve davetliler katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği, Kayseri, Develi, Mekke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek - Haber
13:39   Erzurum şehit uzman onbaşı rahmi kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
13:39   Hakkari bakan soylu esnaf ziyaretinde bulundu-1 - Haber
13:38   BAKAN SOYLU ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU-1 - Haber
13:38   Şehit Uzman Onbaşı Rahmi Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor-2 - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:41:59