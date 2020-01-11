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Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

11.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:31Develi'de otomobil kanala düştü: 3 yaralı
'nin ilçesinde otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Zamantı Irmağı yakınlarında meydana gelen kazada E.Y.'nin sürücüsü olduğu 46 AR 297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ardından yaralanan sürücü E.Y. ile birlikte 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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