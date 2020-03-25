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Develi'de pazarcılar da hijyene dikkat ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dikkat çekilen hijyen konusuna Develi ilçesinde pazarcılık yapan esnaflar da büyük önem gösteriyor.

25.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:38
Develi'de pazarcılar da hijyene dikkat ediyor
Koronavirüs salgını nedeniyle dikkat çekilen hijyen konusuna Develi ilçesinde pazarcılık yapan esnaflar da büyük önem gösteriyor.

Develi ilçesinde kurulan pazarda 20 yıldır esnaflık yapan Fatih Kalkanlı, "Burada hijyene çok önem veriyoruz. Sağlık Bakanlığının tedbirleri gereği elimizden geldiğince aldık. Eldivenimizi, maskemizi aldık inşallah bir şey olmaz" diye konuştu.

62 yaşında olan ve 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Aydın ise koronavirüsüne karşı hem kendilerini hem de vatandaşları korumaya çalıştıklarını ifade ederek, "Hijyene çok dikkat ediyoruz, malımızın kaliteli olmasına, müşterimizin memnun olmasına dikkat ediyoruz. Virüse karşı eldivenimizi, maskemizi alıyoruz,müşterilere mal seçtirmiyoruz müşteri sağlığı için" dedi.

Alışveriş sırasında eldiven kullanmaya büyük önem gösterdiklerinin altını çizen Yasin Özsoy ise, "36 yaşındayım. Alışveriş yaparken hijyene çok dikkat ediyoruz, ellerde kesinlikle eldiven, ağızda maske olması lazım. Hijyenik bir ortam olması lazım. Gerçekten pazar fiyatlarımızda artış var, ama önemli olan bizim için temizlik yani. Vatandaşlarımızın temizliğe çok dikkat etmesi lazım, maskelerin kesinlikle takılması lazım" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Develi, Fatih, Güncel

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