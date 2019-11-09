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Develi'de 'Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam' projesinin protokolü imzalandı

Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında 'Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam' konulu projenin protokolü imzalandı.

09.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:07Develi'de 'Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam' projesinin protokolü imzalandı
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Müdürlüğü arasında 'Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam' konulu projenin protokolü imzalandı.

Kaymakamlık makamında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Demir'in karşılıklı imzaladıkları protokol, İlçe Kaymakamı Murat Duru tarafından onaylandı. İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, Kaymakam Duru'ya destekleri için teşekkürlerini ileterek proje hakkında bilgiler verdi. Anteplioğlu; "Projemiz Develi ilçemizdeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden aktif olarak sportif destek alan erişkinlerin ve kurslara katılan ihtiyacı olan gençlerin sağlıklı yaşam ve beslenme konularında eğitilmesi ve sağlık taramaları yapılarak vücut kitle indeksi uygunsuz olanların diyetisyen desteği ile dengeli ve yeterli beslenme konusunda doğru bilgiye ulaşma, uygulama ve spora gereken özenin gösterilmesi konusunda yeterli bilgi, deneyim ve donanıma sahip bireyler yetiştirerek sağlığın korunmasını hedef alan bir proje olacaktır. Proje sahibi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile proje ortağımız Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada; ilçemizdeki bireylerin sağlıklı beslenmesi ve fiziksel aktivitelerle desteklenerek obezite ve diyabet gibi birçok hastalıklardan korunmayı, vatandaşlarımıza birebir diyetisyen kontrolünün sağlanmasıyla bilinçli zayıflama ve takibinin yapılmasını amaçlamaktadır" dedi. - KAYSERİ

Adem Demir, Diyetisyen, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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