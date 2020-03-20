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Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek

Kayseri'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.

20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:48
Develi'de sebze ve meyve pazarı devam edecek
Kayseri 'nin Develi ilçesinde salı günü kurulacak olan hayvan pazarının kapalı olduğu, sebze ve meyve pazarının satıcıların eldiven ve maske takması zorunluluğuyla açık olacağı bildirildi.

Pazar esnafının yoğun isteği üzerine yapılan görüşmeler sonrası Develi Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada; "Salı ve Cumartesi yapılan sebze ve meyve pazarı devam edecek olup, satıcıların eldiven ve maske takması zorunludur. Alıcıların alacağı ürünü çıplak elle seçme yapmaması sağlığımız için çok önemlidir" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Develi Belediyesi, Kayseri, Develi, Güncel

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