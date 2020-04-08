Develi'de şiddetli yağış etkili oldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
08.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:53
Develi ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da yağmurdan korunmak için bina diplerine sığındı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA