Develi'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Develi'de trafik kazası: 3 yaralı
01.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:11
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi girişinde yaşanan kazada 38 BT 574 plakalı otomobil ile 16 V 1338 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 BT 574 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi.

Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sindelhöyük, Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Haber
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