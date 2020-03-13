Develi'de zabıta ekipleri yüksek fiyatlar için harekete geçti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla harekete geçen Develi Zabıta Ekipleri, Develi genelindeki marketleri korona virüs sağını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
13.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:19
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla harekete geçen Develi Zabıta Ekipleri, Develi genelindeki marketleri korona virüs sağını riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
Son günlerde ülke genelinde dezenfektan ürünler, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olmasından hareketle Develi'de önlem adına alma adına marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri ürünlerin kasa ile reyon fiyatlarını karşılaştırıp, faturaları inceledi. Şu ana kadar herhangi bir uygunsuz fiyatlandırılmaya rastlanmadığını belirten Cabbar Başkan "Her hangi bir işyerinde bir hemşerimiz uygunsuz bir fiyatlandırmaya şahit olursa lütfen belediyemize bildirsin ki bizler de gereğini yapabilelim. Esnafımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Son günlerde ülke genelinde dezenfektan ürünler, kolonyalar ve koruyucu maske fiyatlarında artış olmasından hareketle Develi'de önlem adına alma adına marketlerde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri ürünlerin kasa ile reyon fiyatlarını karşılaştırıp, faturaları inceledi. Şu ana kadar herhangi bir uygunsuz fiyatlandırılmaya rastlanmadığını belirten Cabbar Başkan "Her hangi bir işyerinde bir hemşerimiz uygunsuz bir fiyatlandırmaya şahit olursa lütfen belediyemize bildirsin ki bizler de gereğini yapabilelim. Esnafımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Cabbar, Develi, Zabıta, Güncel
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