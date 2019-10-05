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Develi'deki yangında 9 kişi çıkan dumandan zehirlendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

05.10.2019 18:11Develi'deki yangında 9 kişi çıkan dumandan zehirlendi
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Harman mahallesinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen Ömer N., Hava N., Hacı S., Nurettin G., Murat Ş., Süleyman S., Zeki Ç., Zeynep A. ve Mehmet T. Develi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Zeynep A. buradaki tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, Mehmet T. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

İtfaiye, Kayseri, Develi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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