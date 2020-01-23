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Develi'den İdbil'e 5 tır dolusu insani yardım

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu İdlib'e yardım kampanyasına Develi'den büyük destek geldi.

23.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:46Develi'den İdbil'e 5 tır dolusu insani yardım
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde başlatmış olduğu 'e yardım kampanyasına 'den büyük destek geldi.

20 gündür Develi Müftülük personellerinin aralıksız çalışmaları sonucu 120 ton civarı insani yardım malzemesi toplandı. 1 tanesi 'den kalkmak üzere toplam 5 tır dolusu malzeme ve para toplandı. Develi halkının en az 500 bin HL civarında yardım sağladığı tırlar bugün Develi'den yola çıktı.

Duyarlılıklarından dolayı Develi halkına teşekkür eden Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak "Diyanet İşleri Başkanlığımız İdlib'de Rus ve Suriye Rejimi tarafından bombalanan ve İdlib'den kaçan kaçan insanlarımız, biliyorsunuz 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bizde yurt genelinde yapılan İdlib'e yardım kampanyasına Develi olarak katıldık. Elhamdulillah şuan tam kapalı kasa 5 tır dolusu malzeme topladık, para topladık. 1 tırımız Kayseri'den 4 tırımız Develi'den kalkacak inşallah. En az 500 bin TL civarında yardım yaptı Develi halkımız. Ben Develi halkımıza bu duyarlılığına candan teşekkür ediyorum, bizi mahcup etmediler. Develi Müftülük personellerimiz burada 120 ton civarında malzeme onların elinden geçti. Bütün malzemeleri düzenlediler yaklaşık 20 gündür buradalar ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yardımlarımız inşallah bugün emin ellere teslim edeceğiz. Tırlarımız Develimiz'den çıkacak yarında Kayseri'den çıkarak. Yarısı Cilvegözün'e yarısı da Öncüpınar'a gidecek inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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