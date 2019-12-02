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Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.

02.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:47Develi İlçe Emniyet Müdürü Sakif Öztürk Görevine Başladı
İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Sakif Öztürk görevine başladı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine iki buçuk ay önce atanan Sakif Öztürk, Develi Kaymakamı Murat Durı'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında "Develi İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan ancak sağlık ve ailevi sebeplerle bugün sabah bizi ziyaretle görevine başlayan 3. sınıf Emniyet Müdürü Sakif Öztürk'e Develimizdeki görev sürecinde mevlamızdan başarı ve muvaffakıyetler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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