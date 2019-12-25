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Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu, "İlçemizde sağlıkla ilgili konularda eğitim vermeye önem...

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.

25.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:31 Develi İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu,
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.

Develi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu "Develi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sağlıkla ilgili konularda eğitimler vermeye önem gösteriyoruz. Güzel ilçemiz Develimizin meydanında, aile sağlığı merkezlerimizde sık sık stantlar kurarak özellikle Milli Eğitim ve Müftülükle iş birliği içerisinde öğrenciler ve vatandaşlarımıza eğitici ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunuyoruz" dedi.

Dr. Anteplioğlu, "Günümüzde sosyal medyanın önemine binaen İlçe Sağlık Müdürü olarak bende yerel gazete ve internet sayfalarında köşe yazıları yazarak bu eğitimlere destek olmaya çalışıyorum. Ayrıca proje sahipliği bizde olmak üzere İlçe Gençlik ve Müdürlüğü ile ortaklaşa sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konulu projemizi yürürlüğe koyduk. Projemizde Gençlik Spor Müdürlüğümüzden aktif sportif destek alan vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme konusunda eğitimler verirken bir yandan da diyetisyenimiz tarafından sağlık taramaları yaptırılarak sağlıklı zayıflama konusunda destek olmaya çalışmaktayız."diye konuştu. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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