23.06.2019 12:32
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Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı

Develi Kaymakamı Duru Ata Binmenin Keyfini Sultan Sazlığında Yaşadı

Develi Kaymakamı Murat Duru, ata binmenin keyfini, doğa harikası Sindelhöyük'te Sultan Sazlığı'nda yaşadı.

Develi Kaymakamı Murat Duru , ata binmenin keyfini, doğa harikası Sindelhöyük 'te Sultan Sazlığı'nda yaşadı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, hafta sonları fırsat buldukça dünyaca ünlü Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne geldiğini belirterek, "Doğa ile iç içe olmak ve burada ata binmek çok güzel bir duygu. Tarihten beri atalarımız, tabiattaki en yakın dost olarak atı seçmiş ve hayatlarında da ata büyük önem vermişler. Biz de mümkün mertebe, Develi ilçemizin Sindelhöyük mahallesinde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cennetine gelerek burada ata binmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sindelhöyük'ün büyük bir ova olduğunun altını çizen Kaymakam Duru, "Burada Zuhal kardeşim bize geldiğimizde ata binmeyi öğretti. Vakit buldukça bu doğa harikası ovada ata binmenin keyfini yaşıyoruz. Tüm Kayserili vatandaşları ve Türkiye genelindeki doğaseverleri bu tabiat harikası sazlığımıza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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