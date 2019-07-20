Haberler» Güncel» Haber

Develi Kaymakamı Duru Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor

Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet millet kaynaşması kapsamında köy ve mahallelerdeki vatandaşları ziyaret ederek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

20.07.2019 11:28 Develi Kaymakamı Duru Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Develi Kaymakamı Murat Duru, devlet millet kaynaşması kapsamında köy ve mahallelerdeki vatandaşları ziyaret ederek gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Develi Kaymakamı Murat Duru Sindelhöyük Sultan Sazlığında hayvancılık yapan vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Duru Sultan Sazlığında hayvancılık yapan Adem Çobanoğlu ve Meryem Paksoy'la sohbet etti çalışmaları hakkında bilgi aldı, sıkıntılarını dinledi. Sultan Sazlığında hayvancılık yapan Meryem Paksoy ve Adem Çobanoğlu; Develi Kaymakamı Murat Duru'ya bu nazik süpriz ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Sindelhöyük, Murat Duru, Meryem, Develi, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:24   Kayseri ve İranlı turizmciler Tahran'da buluştu
12:23   Sultan Sazlığı'nda kındıra kesimi başladı
12:23   Köye inen ayının görüntüsü güvenlik kamerasında
12:22   Çin'e iade tasarısına karşı protestolar hız kesmiyor - HONG
12:22   Zebra görünümlü eşeklerle safari temalı düğüne soruşturma
12:22   DHA DIŞ- Yolunu şaşıran geyik markete daldı
12:22   DÜZCE SELDE ÖLEN ANNELERİ İÇİN DUA ETTİLER