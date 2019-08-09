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Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı Münasebetiyle bir mesaj Yayımladı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.08.2019 12:21 Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı Münasebetiyle bir mesaj Yayımladı
Develi Kaymakamı Murat Duru, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, "Sosyal ve dini yaşantımızda, gelenek ve göreneklerimizde çok önemli bir yer işgal eden, Kurban Bayramı önümüzdeki günlerde icra edeceğiz inşallah. Pazar günü başlayıp 4 gün sürecek olan Kurban Bayramını, ilçemizde huzur içerisinde kutlayacağız inşallah" ifadesinde bulunan Duru, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ben şimdiden Develi'mizin güzel insanlarının bayramlarını kutluyorum. Onlara nice sağlıklı, mutlu, huzurlu nice Kurban Bayramı yaşamalarını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi buradan bir notum daha olacak, sevgili Develi'mizin güzel insanları, eğer yolculuk yapacaklarsa köylerine, Kayseri'ye Kayseri dışına yolculuk yapacaklarsa, hatta ilçe dışından, il dışından İstanbul, Ankara gibi yerlerden ilçemize, annesini, babasını görmeye gelecek olan Develi'mizin güzel insanları hemşehrilerime de özellikle trafik kurallarına uymalarını, ve trafik kurallarına uyarak yolculuk yapmalarını buradan istirham ediyorum. Sevdiklerine kazasız belasız ulaşmalarını, kimseyi üzmemelerini buradan istirham ediyorum, herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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