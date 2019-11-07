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Develi'nin çınarlarına plaket takdim edildi

Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve Meclis Başkanı İsmail Cabbar öncülüğünde yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 30 yılı aşkın süredir Develi'de ticaret yapan Esnaflara iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

07.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:59 Develi'nin çınarlarına plaket takdim edildi
Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak ve Meclis Başkanı İsmail Cabbar öncülüğünde yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 30 yılı aşkın süredir Develi'de ticaret yapan Esnaflara iş yerlerinde ziyaret edilerek, kendilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket alan esnaflar, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Maşlak ve beraberindeki heyete memnuniyetlerini dile getirirken, 30 yılı aşan firmalarının tüm ekonomik gelişmeleri takip ederek, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Maşlak; "Üyelerimizle ilişkilerimizi sıcak tutmak ve sıkıntılarını, önerilerini yerinde görmek amacıyla belli dönemlerde üye ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bu sene kuruluşumuzun 50. Yılı olması münasebetiyle, ilçemiz ticaret hayatına değer katan köklü firmalarımızı ziyaret ederek, plaket takdim etmek istedik. Bu nedenle 30 yılı aşkın süredir aralıksız olarak faaliyetlerine devam eden firmalarımızı belirleyerek, üye ziyaretlerinde önceliğimizi bu firmalara ayırdık. Firma sahiplerimizi ziyaret ettiğimizde bizleri hoş karşıladılar, kendilerine bu konuda da teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Gelecek yıllarda da benzer uygulamalarla 30 yılı aşan üyelerimize plaket takdimlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı İsmail Cabbar ise "Firmalarımızın kurucularından, şimdiki yöneticilerine ve özveriyle çalışan bütün personellerine teşekkürü bir borç biliyoruz. İlçemize katmış oldukları katma değer için şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Meclis Başkanı, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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