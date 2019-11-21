Haberler » Güncel » Develi pastırması sofralardaki yerini aldı - Haber

Develi pastırması sofralardaki yerini aldı

Develi'nin son kış hazırlığı olan pastırma, uzun ve zahmetli hazırlanma sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

21.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:38Develi pastırması sofralardaki yerini aldı
'nin son kış hazırlığı olan pastırma, uzun ve zahmetli hazırlanma sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

Hatırlayamayacak kadar uzun zamanadır pastırma yaptığını belirten Şahin Kürkçü, "Pastırma deyince akla gelir ama Develimizin kendi sarımsağından yapılmış çemeninden harcı yapılan Develi pastırmasının tadı ise hiçbir yerde bulunmaz" diyerek Develi pastırmasının lezzetinin daha farklı olduğunu belirtti.

Develi pastırmasının sofralarda çok özel bir yeri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Zahmet olmadan rahmet olmaz sözünün pastırma hazırlığında ne kadar da doğru olduğuna şahit olmaktayız. Bin bir emek ve zahmetle hazırlığı süren pastırma, tadı ve kokusuyla herkeste hayranlık uyandıracak bir lezzete sahiptir. İlçemizdeki son kış hazırlığı olan pastırmanın hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyor, hazırlanan pastırmaların afiyetle tüketilmesini diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:16 Sudanlı öğrencilerden ülkelerindeki afetzedelere destek
20:11 Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu- İSTANBUL
20:10 Eczanede şaşkınlık veren olay
20:10 Başkan Hürriyet'ten düğün salonu fiyatlarını yüzde 90 indirim önerisi
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
21.11.2019 20:24:06