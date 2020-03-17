Menü
Haberler ›› Güncel ››Develi protokolünden korona virüsüne karşı önlem toplantısı - Güncel

Develi protokolünden korona virüsüne karşı önlem toplantısı

Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü ile ilgili olarak Develi protokolü, Kaymakam Murat Duru'nun öncülüğünde bir araya gelerek ilçede uygulanmakta olan önlemler üzerine istişarelerde bulundu.

17.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:15
Develi protokolünden korona virüsüne karşı önlem toplantısı
Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüsü ile ilgili olarak Develi protokolü, Kaymakam Murat Duru'nun öncülüğünde bir araya gelerek ilçede uygulanmakta olan önlemler üzerine istişarelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının başarılı ve örnek bir çalışma yürüttüğünü belirten Kaymakam Duru, "Devletimizin yürüttüğü önlem politikalarına ilçemizde de harfiyen uyulmaktadır. Vatandaşlarımızın da anlayış ve destekleriyle bu zorluğun da en güzel şekilde üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum" açıklamasında bulundu. Develi Belediyesinin dezenfekte seferberliği başlatmasıyla üzerine düşen sorumluluğu yaptığını ve Develililerin de kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yapması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Yeni bir imtihanla karşı karşıyayız. Rabbimden milletimizi, ümmetimizi ve tüm insanlığı bu salgına karşı muhafaza etmesini diliyorum. Ayrıca unutmayalım ki bu salgın alacağımız önlemlerden daha büyük değildir. Biz tedbirimizi alalım, takdiri Rabbimize bırakalım" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı