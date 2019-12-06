Haberler » Güncel » Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor - Haber

Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Develi'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya ve Saraycık mahallesindeki okulları ziyaret etti.

06.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:59Develi Ülkü Ocakları Hizmetlerine Devam Ediyor
Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Develi'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya ve Saraycık mahallesindeki okulları ziyaret etti.

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu Yönetim Kurulu Üyeleri Sarıkaya ve Saraycık mahallesindeki okullarda Nutuk kitabını dağıtarak öğrencilerin saç traşını yaptı.

Develi Ülkü Ocakları Başkanı Murat Doğu "Develi Ülkü Ocakları olarak Ülkü Ocakları Genel merkezimizin hazırlattığı çocuklar için Nutuk kitaplarımızdan ilçemizin en uzak köyleri olan Sarıkaya ve Saraycık köylerimizin öğrencilerine hediye ettik. Akabinde kardeşlerimizi traş ettik."dedi. - KAYSERİ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:05 Gürbulak sınır kapısında 18,4 ton siyanür yakalandı - Haber
11:04 Adana park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı - Haber
11:04 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:04 DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Amiralleri derdest emrini veren Ramazan Elmas - Haber
11:00 Evini su basan yaşlı kadına yardım eli - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:06:17