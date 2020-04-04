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Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir fırında, her gün durumu iyi olmayan 100 aileye ekmek yardımı yapılıyor.

04.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:48
Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar
Kayseri 'nin Develi ilçesinde bir fırında, her gün durumu iyi olmayan 100 aileye ekmek yardımı yapılıyor.

Develi ilçesinde bir fırın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. İlçede yaşayan ve durumu iyi olmayan 100 aileye her gün ücretsiz 2 ekmek veren fırın yetkilileri, vatandaşlarında takdirini topladı.

Fırın yetkilisi Ayşe Nur Gözeri; "Korona virüs nedeniyle bir çok vatandaşımız mağdur oldu ve işsiz kaldı. Bildiğiniz üzere geçen günlerde Cumhurbaşkanımız Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Bizde firma olarak Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına destek olmak için ihtiyaç sahibi 100 aileye günlük 2 ekmek yardımı yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Develi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Develili esnaftan örnek davranış; her gün 100 aileye 2 ekmek yardımı yapıyorlar - Haberler

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