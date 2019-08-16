Haberler» Güncel» Haber

Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

16.08.2019 13:13 Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP bir önceki Develi İlçe Başkanı, MHP Develi Belediyesi Meclis Üyesi ve Develispor Başkanı Ali Kabak oğlu Türkalp'in doğum gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kabak ziyarette, Bahçeli'ye Sultan Sazlığı fotoğrafı, Aşık Seyrani'nin hayatı ve şiir kitabını hediye etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ali Kabak, "Türkalp'in doğum günü münasebetiyle gittik. Bayramını kutladık. Sultan sazlığı resmi ve Aşık Seyraninin Hayatı ve Aşık seyraninin şiir kitabinı ve 1.Aşık Seyrani Kongresinin kitaplarını hediye ettik. Tüm Develili hemşehrilerimize selam ve duaları ile döndük" dedi. - KAYSERİ

Devlet Bahçeli, Seyrani, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:00   İSTANBUL-AYDOS ORMANLARI'NDA DEHŞET
14:00   SAMSUN Babasının boğazına bıçak dayayıp parasını alan genç gözaltına alındı
14:00   AKSARAY Depodan 45 dakika boyunca kolilerle gıda ve temizlik malzemesi çaldılar
14:00   SPOR Mesut Özil ABD yolcusu mu
13:59   Akın akın dönüyorlar
13:59   Ferrari Portofino'ya ödül
13:59   Yoldaki kaplumbağayı kurtarmak isterken öldü