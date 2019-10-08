Haberler » Spor » Haber

Develispor'da ayrılık

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.

08.10.2019 09:09Develispor'da ayrılık
Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor'da yeni sezonda ilk ayrılık yaşandı.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve geçtiğimiz hafta sonu evinde oynadığı maçta güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'a 1-0 mağlup olan Develispor dün antrenör Nihat Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Nihat Koç, ile yollarını ayıran Develispor'da yeni antrenör arayışları başladı.

Develispor ile yollarını ayıran antrenör Nihat Koç, yaptığı açıklamada, "Develispor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Herzaman desteğini esirgemeyen başkanıma, yönetim kuruluna, Haluk Dalkalı hocama, Yavuz Şahin hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Develispor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Sonu şampiyonluk olur inşallah" dedi. - KAYSERİ

Yavuz Şahin, Mehmet Özet, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:51 Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı
10:51 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın sahibini bulacak!
10:46 Kızılcahamam'ın gururu güreşçilerden Acar'a ziyaret
10:45 Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
10:45 Hisarcık'ta Badminton Turnuvası
10:41 Eğirdirli Yelkenci Kızlar, Denizkızı Kupası için Fethiye yolcusu
10:41 Bakan Kasapoğlu Tokyo 2020 vizesi alan Ferhat Arıcan'ı tebrik etti