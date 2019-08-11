Develispor'da Transfer

Develispor, Konya Ereğlispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Emre Öztürk'ü transfer etti.



Develispor daha önce U21 ligi, Türkiye Kupası, Tff 3.lig, Bölgesel Gençlik Geliştirme U18, Bal Ligi, Akademi ligi U18 gibi birçok ligde oynayan ve Şekerspor, Erciyesspor en son ise Konya Ereğlispor'da forma giyen orta saha oyuncusu 1994 doğumlu Emre Öztürk'ü transfer etti.



Transferle ilgili açıklama yapan Develispor Başkanı Ali Kabak"Develisporumuz transfer dönemine hızlı girş yaparak geçtiğimiz sezon Ereğlispor'da forma giyen Emre Özürk kardeşimizi bu saatten sonra Develisporumuza kazandırdık. İnşallah yeni sezon da sizlere güzel sezon izleteceğiz Develi'mize hayırlı olsun, kardeşimizde de Develispor hayırlı olsun"dedi



Develispor'un yeni trasferi Emre Öztürk, "Bugün itibariyle Develispor ile anlaşmış bulunmaktayım. Bu takım için elimden gelen tüm başarıyı göstereceğime Develi halkı da emin olsun. Böyle saygılı bir Başkanın ortamında güzel bir anlaşma oldu inşallah elimizden gelen her şeyi yapıp Develispor'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA