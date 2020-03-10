Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak "Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız"
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor adım adım şampiyonluğa yürüyor.
10.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:14
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor adım adım şampiyonluğa yürüyor. 52 puanla zirvede yer alan Develispor kalan son 5 haftada hata yapmayarak 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor.
Ligde geride kalan 21.hafta sonunda 17 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Develispor topladığı 52 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon şampiyon olacaklarına yürekten inandığını belirten Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, " Takım, kulüp başkanı, yönetimi, futbolcusu, taraftarı ve teknik heyeti ile bir bütündür. Ne mutlu ki Develisporumuzda bu başarı bileşenlerinin hepsi buluşmuş. İlçemiz, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Develispor'dan gelecek sevinçli haberlere kilitlenmiş. Her takımın her takımı yenebileceği kritik haftalara girdik. Kalan 5 maçımızın bir tanesi Sağlıkspor maçı ve bay geçeceğiz. Diğer dört maçımızda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve dörtte dört yaparak şehrin yıllardır özlemini çektiği ve sezon başında söz verdiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Futbol seyircisi ile güzel. Biz güzellikleri Develimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Tribünleri tıklım tıklım dolduran ve her şeyin en güzeline layık olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Develispor olarak ligimizdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. Tüm takımlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Umarım sakatlıklar ve üzücü hadisler vuku bulmaz" diye konuştu. - KAYSERİ
Ligde geride kalan 21.hafta sonunda 17 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Develispor topladığı 52 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sezon şampiyon olacaklarına yürekten inandığını belirten Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, " Takım, kulüp başkanı, yönetimi, futbolcusu, taraftarı ve teknik heyeti ile bir bütündür. Ne mutlu ki Develisporumuzda bu başarı bileşenlerinin hepsi buluşmuş. İlçemiz, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Develispor'dan gelecek sevinçli haberlere kilitlenmiş. Her takımın her takımı yenebileceği kritik haftalara girdik. Kalan 5 maçımızın bir tanesi Sağlıkspor maçı ve bay geçeceğiz. Diğer dört maçımızda da elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve dörtte dört yaparak şehrin yıllardır özlemini çektiği ve sezon başında söz verdiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Futbol seyircisi ile güzel. Biz güzellikleri Develimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Tribünleri tıklım tıklım dolduran ve her şeyin en güzeline layık olan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Develispor olarak ligimizdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. Tüm takımlara kalan maçlarında başarılar diliyorum. Umarım sakatlıklar ve üzücü hadisler vuku bulmaz" diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak "Kalan maçlarımızı kazanıp mutlu sona ulaşacağız"
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