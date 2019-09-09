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Develispor, Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak ve yöneticiler Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

09.09.2019 16:30 Develispor, Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti
Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak ve yöneticiler Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

2019-2020 sezonunda Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, yönetimi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti ederek fikir alışverişinde bulundular.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kuran ve ligde ses getirmek isteyen Develispor'da çalışmalar devam ediyor. Bir yandan yeni sezon çalışmaları ve transferlerine devam eden Develispor bir yandan da şehrin ileri gelenlerini tek tek ziyaret etmeye devam ediyor.

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak yaptığı açıklamada, "Develispor Kulübü yöneticileri olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başkanımızı ziyaret edip yeni sezon öncesi Develisporumuz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bizlere gösterdiği sıcak ilgi ve alakadan dolayı Kulübümüz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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