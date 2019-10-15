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Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi Açıklaması

Kayseri Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, ligde daha iyi konumlara geleceklerini söyledi.

15.10.2019 09:40Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi Açıklaması
Kayseri Develispor Teknik Direktörü Ahmet İzgi, ligde daha iyi konumlara geleceklerini söyledi.

Develispor başında çıktığı ilk maçta 3 puanı almanın gurur içerisinde konuşan teknik direktör Ahmet İzgi, "Bugün Develispor ile ilk maçıma çıktım. Tam anlamıyla istediğimiz çalışmaları yapamadık ama oyuncularımla konuştuğumda yetenekleri olduğu ortadaydı. Sadece bugün sahada söylediklerimizi yapmaya çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Galibiyeti Develi halkına armağan ediyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha ciddi çalışmalar yapıp daha iyi durumda olmak adına çabalar sarf edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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