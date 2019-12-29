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Develispor transferde hız kesmiyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, transferde hız kesmiyor.

29.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:11 Develispor transferde hız kesmiyor
Süper Amatör Küme ekiplerinden Develispor, transferde hız kesmiyor. Kırmızı-Siyahlılar Ülküspor'dan savunma oyuncusu Çağlar Erdemci'yi transfer etti.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden ve ligin ilk yarısını lider olarak kapatan Develispor, ligin ikinci yarısına daha güçlü girmenin hesabını yapıyor. Kırmızı-Siyahlılar devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Develispor, ligin ilk yarısında Kocasinan Ülküspor forması giyen Çağlar Erdemci'yi renklerine bağladı. Çağlar Erdemci ile birlikte kadrosuna daha önce Bilal Çavuş, Mevlüt Metin, Ahmet Emin Ayata ve Selim Yağmur'u renklerine bağlayan DEvelispor'da transfer çalışmalarını devam ediyor. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kocasinan, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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