Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar biyografi

İkinci Bahar isimi dizide canlandırdığı Cennet karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 Zonguldak doğumludur. Devin Özgür Çınar, birçok yapımda yer aldı.Devin Özgür Çınar hakkında merak etiğiniz soruların cevapları haberimizde…

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR HANGİ FİLMLER VE DİZİLERDE ROL ALDI ?

2013 - Sevdaluk (Vesile) (TV Dizisi)

2013 - Galip Derviş (Ayşegül Şanlı) (Konuk Oyuncu)

2011 - Geriye Kalan (Zuhal) (Sinema Filmi)

2010 - Türk Malı (Seval) (TV Dizisi)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Suzan Aksoy) (TV Dizisi)

2006 - Hayat Türküsü (Hayat) (TV Dizisi) (Hayat Öğretmen)

2005 - Miras (Kısa Film)

2005 - Köpek (Rüya) (TV Dizisi)

2004 - Gönül Yarası (Piraye) (Sinema Filmi)

2004 - Dayı (Aylin) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 - Fişgittin Bey (TV Filmi)

2002 - Biz Size Aşık Olduk (Feride) (TV Dizisi)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (İdil) (TV Dizisi)

2001 - Hiçbiryerde (Şule) (Sinema Filmi)

2001 - Benimle Evlenir Misin (Gamze) (TV Dizisi)

2000 - Güneş Yanıkları (TV Dizisi)

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Saadet) (Sinema Filmi)

2000 - Abuzer Kadayıf (Solist) (Sinema Filmi)

1998 - İkinci Bahar (Cennet Suruç) (TV Dizisi)

1998 - Dış Kapının Mandalları (TV Dizisi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

2011 - 48.Antalya Film Şenliği - En İyi Kadın Oyuncu (Geriye Kalan)