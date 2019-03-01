Devın Searcy,"Manisa'da Play-Off Atmosferini Yaratmalıyız"

Manisalı basketbol severlere kritik maç öncesinde önemli mesajlar veren Devın Searcy, " Play-off hedefine ulaşmak istiyorsak, play-off atmosferini kendi evimizde oynadığımız maçlarda mutlaka yaratmalıyız" dedi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı son beş maçta aldığı 4 galibiyetle play-off ateşini yakan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Düzce Belediye ile yarın saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı pivotu Devın Searcy, " Geçtiğimiz hafta yine çok önemli bir galibiyet aldık. Yarın yine mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Düzce Belediye'de play-off yarışının içinde olan bir takım. Bizim için son derece önemli bir maç olacak. Taraftarlarımızın desteğine yarınki Düzce Belediye maçında yine büyük ihtiyacımız olacak. Onların bizlere verdiği destek gerçekten çok önemli. Play-off takımı olmak istiyorsak, Muradiye Spor Salonu'nda mutlaka play-off atmosferini yaratmalıyız" dedi. Sözlerinin sonunda Türkiye'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Devın Searcy, " Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Mücadele ettiğimiz ligde çok kaliteli bir lig. Bu ligde yeteneklerimi ve oyunumu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gösterdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler